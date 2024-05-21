جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM يصل إلى السوق السعودي

أعلنت شركة دايسون اليوم عن توفر جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر الإنترنت في السعودي، ليقدم تقنية جديدة ومبتكرة للعناية بالشعر. ويعمل هذا الجهاز على تجفيف الشعر وتمليسه باستخدام الهواء فقط، بدون ألواح ساخنة؛ لتجنب تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة، وسيكون متوفرًا باللونين الأزرق والنحاسي.
بعد إطلاقه في السعودي المتحدة العام الماضي، كان هناك ترقب كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في انتظار طرح جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM في الشرق الأوسط. وقد أعلنت شركة دايسون اليوم عن إطلاق الجهاز في الإمارات، ويمكن للعملاء طلب الجهاز عبر موقع dyson.sa.
جرى تصميم هذا الجهاز ليناسب مختلف أنواع الشعر، ويمنح مستخدميه تسريحات طبيعية وشَعرًا حريريًّا ناعمًا مع الحفاظ على قوته ومظهره الصحي والحيوي في نفس الوقت[1].
يعمل الجهاز من خلال ضمّ خصلة الشعر بين ذراعيه؛ حيث يتدفق الهواء بضغط عالٍ باتجاه الأسفل وإلى داخل الشعر، ليعمل على تجفيف الشعر المُبلل وتمليسه في نفس الوقت وباستخدام جهاز واحد.
وحول هذه التقنية، قال جيمس دايسون، المؤسس وكبير المهندسين في دايسون: "إن الأداء القوي لجهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM يأتي من فهمنا العميق لكيفية توظيف تدفق الهواء بأفضل شكل ممكن. وإن طرح أول جهاز لتمليس وتجفيف الشعر في نفس الوقت هو ثمرة خبرتنا الطويلة الممتدة لـ25 عامًا، والتي ساهمت في تحقيق ذلك دون استخدام الألواح الساخنة؛ وبالتالي تجنب تعريض الشعر للتلف الناتج عن الحرارة. ونحن بذلك نمنح الناس ميزات أجهزة تمليس الشعر سهلة الاستخدام التي يحبونها، ولكن بتقنية جديدة مع شفرات هوائية عالية السرعة، توفر الوقت وتحافظ على قوة الشعر وحيويته للحصول على تسريحة طبيعية متألقة كل يوم".
يوجد على طول ذراعي الجهاز فتحات هوائية متقابلة قياسها 1.5 مم، يتدفق منها الهواء بسرعة عالية، ليعمل مثل شفرتين تضخان الهواء بتدفق عالٍ موجه نحو الأسفل، وعند إغلاق الذراعين بزاوية 45 درجة، تتقارب الشفرتان لتشكيل أداة واحدة لضخ الهواء؛ مما يعطي قوة ضخ موجهة للأسفل تعمل على تمليس الشعر أثناء تجفيفه، وتصفيف خصلاته للحصول على تسريحة ناعمة ومتألقة.
تُجري "دايسون" أبحاثًا مستمرة في علوم تصفيف الشعر منذ أكثر من عقد من الزمن، وتستثمر نصف مليار جنيه إسترليني لتوسيع وتسريع البحوث وتطوير التقنيات ضمن فئة منتجات العناية بالجمال، ويُجري مهندسو دايسون بحوثًا مفصلة حول كل ما يتعلق بالشعر، من البنية إلى آلية تدفق الهواء، وكذلك الضرر الذي قد ينتج عن الحرارة أو المواد الكيميائية أو الأجهزة والتأثيرات اللاحقة على صحة الشعر.
يتطلب تغيير تسريحة الشعر تكسير روابط الهيدروجين داخل كل خصلة شعر وإعادة تشكيل هذه الروابط لتحافظ على التسريحة الجديدة، ويمكن القيام بذلك من خلال تعريض الشعر للحرارة أو البلل.. وتصفيف الشعر عبر تجفيفه بتدفق هواء قوي يقلل الحاجة إلى استخدام درجات حرارة مرتفعة؛ مما يقلل من التجعد وتطاير الشعر[2] ويساعد في الحفاظ على لمعانه الطبيعي[3].
عندما يكون الشعر مبللًا، فإن الماء يضعف هذه الروابط بشكل طبيعي، وتكون الروابط أكثر مرونة ويمكن إعادة تشكيلها خلال عملية تجفيف الشعر دون استخدام درجات حرارة عالية، وقد وجدنا طريقة لتصفيف الشعر بأقل تلف ممكن باستخدام المستوى الأمثل للحرارة وتدفق الهواء المُحكم، حيث يسمح تصفيف الشعر عبر تدفق الهواء بالحصول على تسريحات مملّسة مع الحفاظ على كثافته وحيويته، وبعد تجفيف الشعر وتمليسه، تتم إعادة تشكيل هذه الروابط بطرق مختلفة؛ مما يساعد في تثبيت التسريحة الجديدة.
يعمل جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM بمحرك Dyson Hyperdymium™ المصمم خصيصًا ليكون القلب النابض في تقنيات دايسون للعناية بالشعر، إنه صغير وخفيف وقوي بما يكفي لتوليد تدفق الهواء اللازم لتجفيف الشعر المُبلل وتمليسه في نفس الوقت؛ حيث يدور الدولاب الميكانيكي للمحرك ذو الـ13 شفرة بسرعة تصل إلى 106 آلاف لفة في الدقيقة، ويضخ أكثر من 11.9 لترًا من الهواء في الثانية عبر جهاز التمليس، ليُولّد قوة ضغط تبلغ 3.5 كيلو باسكال، وهو ما يكفي لتمليس الشعر أثناء تجفيفه، ويبلغ حجم المحرك 27 مم، وهو صغير كفاية بحيث يمكن وضعه في مقبض اليد، دون المساومة على القوة والأداء.
مثل باقي منتجات دايسون للعناية بالشعر، يتميز جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM بتقنية التحكم الذكي في درجة الحرارة؛ حيث تعمل المستشعرات على قياس درجة حرارة تدفق الهواء أكثر من 30 مرة في الثانية لمنع التلف الناتج عن الحرارة وحماية لمعان الشعر الطبيعي، ويتم إرسال هذه البيانات إلى المعالج الدقيق الذي يتحكم بعنصر التسخين؛ لضمان عدم تجاوز درجة الحرارة المطلوبة.
يتيح جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM وضعيتين لتصفيف الشعر "Wet" و "Dry" ووضع "Cool" لتثبيت التسريحة، حيث تم ضبط وضعي الشعر "Wet" و "Dry" مسبقًا مع مستوى محدد من الحرارة وتدفق الهواء للحصول على أفضل النتائج. وعند استخدام الوضع "Wet" يمكنكم الاختيار بين ثلاثة مستويات للحرارة وهي: 80 درجة مئوية (175 درجة فهرنهايت) أو 110 درجات مئوية (230 درجة فهرنهايت) أو 140 درجة مئوية (285 درجة فهرنهايت). وفي وضع "Dry" يمكنكم الاختيار من بين درجات الحرارة 120 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت) أو 140 درجة مئوية (285 درجة فهرنهايت)، أو زيادة درجة الحرارة مع الوضع المُعزَّز (Boost). وللتحكم في تدفق الهواء، يوجد وضعان وهما التدفق المنخفض والتدفق المرتفع، بالإضافة إلى وضع تجفيف الجذور والتدفق البارد.
تقدم متاجر دايسون ديمو في مول البحر الأحمر في جدة خدمة "مختبر الجمال" المتميزة، وهو عبارة عن "صالون" خاص يوفر للعملاء الراحة المطلوبة لتجربة تقنيات العناية بالشعر من دايسون؛ بما في ذلك جهاز تمليس الشعر Dyson Airstrait™، وطلب المشورة من خبراء دايسون، واكتشاف مجموعتها الشهيرة للعناية بالشعر بسهولة. وسيتم تقديم استشارات خاصة للزائرين وتجربة تسوق متخصصة عند الحجز للحصول على أي من منتجات العناية الشخصية.
يتوفر جهاز تمليس الشعر Dyson Airstrait™ ضمن جميع متاجر دايسون ديمو في المملكة العربية السعودية بسعر 1999 ريالاً سعوديًّا. ويمكن للراغبين بالحصول على الجهاز عبر موقع dyson.sa.