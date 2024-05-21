جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM يصل إلى السوق السعودي

يعمل جهاز تمليس الشعر Dyson AirstraitTM بمحرك Dyson Hyperdymium™‎ المصمم خصيصًا ليكون القلب النابض في تقنيات دايسون للعناية بالشعر، إنه صغير وخفيف وقوي بما يكفي لتوليد تدفق الهواء اللازم لتجفيف الشعر المُبلل وتمليسه في نفس الوقت؛ حيث يدور الدولاب الميكانيكي للمحرك ذو الـ13 شفرة بسرعة تصل إلى 106 آلاف لفة في الدقيقة، ويضخ أكثر من 11.9 لترًا من الهواء في الثانية عبر جهاز التمليس، ليُولّد قوة ضغط تبلغ 3.5 كيلو باسكال، وهو ما يكفي لتمليس الشعر أثناء تجفيفه، ويبلغ حجم المحرك 27 مم، وهو صغير كفاية بحيث يمكن وضعه في مقبض اليد، دون المساومة على القوة والأداء.