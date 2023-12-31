وزير العدل يطلق المرحلةَ الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحدّ من النزاعات

وتعدُّ العدالة الوقائية من أهمّ مراحل العدالة؛ فهي عدالة حمائية لا تختصّ فقط بالفصل في المنازعات، وإنما تمتدّ إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحقّ لمستحقّه من البداية دون الحاجة لعرض حقّه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود، مثل الإيجار والملكية، قوتُها التنفيذية.