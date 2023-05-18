"الصحة" تجدد تأكيد ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول لها بكل سهولة

جددت وزارة الصحة تأكيد أهمية وضرورة توثيق تطعيمات أطفالك، كما شددت على سرعة توثيقها تفاديًا لفقدانها وتسهيلاً للوصول لها بكل سهولة.
وأوضحت أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم، مع التذكير على أهمية توثيق التطعيمات إلكترونيًا.
وكانت "الصحة" قد سبق أن جددت أيضًا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها أخيرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.
وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة وتوثيق التطعيمات وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكرت التطعيمات الورقي وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.
يُذكر أن "صحتي" هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.