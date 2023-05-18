"الصحة" تجدد تأكيد ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول لها بكل سهولة

وكانت "الصحة" قد سبق أن جددت أيضًا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، وهي الخدمة التي أطلقتها أخيرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.