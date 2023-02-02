ليلة صوت الأرض تتصدر الترند العربي والدولي وتوجه بوصلة العالم للرياض

واستعرضت شاشات الحفل مقتطفات وثائقية يظهر فيها شركاء طلال في الشعر واللحن والغناء والموسيقى يتحدثون عن تجاربهم مع الراحل منذ نهاية الخمسينيات الميلادية التي سجلت أول ظهور فني له، واصفين شخصيته بالاجتماعية، ومبادراته بالإنسانية، مستعرضين في الوقت ذاته أبرز المواقف التي جمعتهم به، وعدد من مقطوعاته الموسيقية الخالدة وأعماله التي أصبحت جزءًا من ذاكرة السعوديين.