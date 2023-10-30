8 إرشادات من "صحة الجوف" للسلامة من نزلات البرد أثناء هطول الأمطار

وتابعت في إنفوجراف توعوي نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن تجنُّب أماكن تجمعات المياه، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين، واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات وقت اللزوم، واستخدام الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، ضرورة لتجنُّب الإصابة بالعدوى من نواقل الأمراض.