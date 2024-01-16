أمير الباحة يوقّع مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة "سدايا"

وقّع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مقر الإمارة اليوم, مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي؛ لتعزيز التعاون بين إمارة منطقة الباحة وسدايا في مجالات تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وبناء دراسات ومؤشرات تدعم صناعة القرار لدى الإمارة.
وشهد في مقر الإمارة, توقيع مذكرتي تفاهم الأولى ما بين سدايا وجامعة الباحة لبحث سبل التعاون لإنشاء معمل للذكاء الاصطناعي تابع لأكاديمية سدايا في مقر الجامعة بغرض تأهيل طلاب الكلية والجامعة والمختصين في المنطقة.
ووقّع المذكرة من جانب "سدايا", نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، ومن جانب جامعة الباحة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص وبرامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل التعاون مع معهد عمادة البحث العلمي في الجامعة في مجال الأبحاث والابتكار للنهوض بالذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف إلى إقامة هاكاثون وتحدي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة الباحة، إضافة إلى تبادل التعاون فيما يتعلق بدعم وتطوير القطاع غير الربحي في المجالات التي تخدمها منصة إحسان من خلال الإمكانات الاستشارية والقدرات البحثية والتطويرية في الجامعة التي تخدم القطاع والبرامج الخاصة الموجهة له.
وتهدف المذكرة الثانية التي وقعتها أمانة منطقة الباحة مع سدايا التعاون المشترك في تقديم الحلول التقنية ذات العلاقة بطبيعة عمل الأمانة.
ووقّع المذكرة من قبل سدايا نائب مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري فيما وقعها من قبل الأمانة أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.
عقب ذلك دشن أمير منطقة الباحة بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عددًا من المبادرات الرقمية، وأطلق المعمل البحثي بالتعاون ما بين سدايا وجامعة الباحة بما يحقق الأولويات الوطنية والبحثية في الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، ومعمل التدريب بين أكاديمية وجامعة الباحة بما يحقق بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي.