أمير الباحة يوقّع مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة "سدايا"

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص وبرامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل التعاون مع معهد عمادة البحث العلمي في الجامعة في مجال الأبحاث والابتكار للنهوض بالذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.