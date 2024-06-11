"التعليم" تعتمد مواعيد إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم.. والاكتفاء بـ"فِرق دعم"

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يتم إجراء تحليل تصاعدي تفصيلي بما يتناسب مع المعيارية العددية للتشكيلات الإشرافية، مشيرة إلى أن هذه الشريحة استرشادية في الأعداد، وملزمة بالإطار الزمني والتواريخ كحد أقصى في التحول لجميع إدارات التعليم العامة؛ إذ تتولى كل إدارة تعليم بناء خطة تنفيذ للتحول، تتناسب مع وضعها التنظيمي وعدد المستويات التنظيمية التابعة لها (إدارات تعليم بالمحافظات ومكاتب تعليم)، ومتطلباتها المرحلية فيها، مع تعريف كامل وواضح لدور أصحاب العلاقة فيها.