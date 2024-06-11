"التعليم" تعتمد مواعيد إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم.. والاكتفاء بـ"فِرق دعم"

اعتمدت وزارة التعليم الجدول الزمني للتحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، الذي حدد مواعيد إلغاء إدارات التعليم بالمحافظات، وإلغاء مكاتب التعليم، والاكتفاء بـ"فرق دعم تربوي"؛ لتكون مباشرة العمليات الإشرافية من داخل وخارج المدرسة.
وفي التفاصيل، اعتمدت وزارة التعليم الجدول الزمني لحوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وحدد الجدول مراحل للتحول، وأكد أن المرحلة الأولى ستُنفذ بنهاية عام 2025، وتتضمن إلغاء مكاتب التعليم البالغ عددها حاليًا 138 مكتبًا، بما يتفق مع خطط التحول لإدارات التعليم، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة بمناطق السعودية بدون إدارات التعليم بالمحافظات.
وبين الجدول الزمني أن المرحلة الثانية ستكون بنهاية عام 2027، وسيتم فيها تقليص عدد إدارات التعليم إلى 16 إدارة تعليم بدون إدارات التعليم في المحافظات، وبدون مكاتب تعليم.
وتستهدف كذلك وجود فِرق دعم تربوية (من 300 إلى 330) فريق دعم تربوي بمتوسط (30 مشرفًا لكل فريق)، وتسكن الفرق في وحدات دعم تربوي بواقع (10 فِرق لكل وحدة)؛ لتكون مباشرة العمليات الإشرافية من داخل المدرسة وخارجها.
وأكدت الوزارة أنه يجب أن يتم إجراء تحليل تصاعدي تفصيلي بما يتناسب مع المعيارية العددية للتشكيلات الإشرافية، مشيرة إلى أن هذه الشريحة استرشادية في الأعداد، وملزمة بالإطار الزمني والتواريخ كحد أقصى في التحول لجميع إدارات التعليم العامة؛ إذ تتولى كل إدارة تعليم بناء خطة تنفيذ للتحول، تتناسب مع وضعها التنظيمي وعدد المستويات التنظيمية التابعة لها (إدارات تعليم بالمحافظات ومكاتب تعليم)، ومتطلباتها المرحلية فيها، مع تعريف كامل وواضح لدور أصحاب العلاقة فيها.
وأتاح الجدول الزمني أن تسبق بعض إدارات التعليم العامة في تنفيذ التواريخ المحددة في تحول إدارات التعليم بالمحافظات إلى مكاتب، أو تحوُّل المكاتب إلى فِرق عمل.