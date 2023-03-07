وزير الدفاع ونظيره الكوري يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي

حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير الأركان المشتركة برئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني، والملحق العسكري السعودي في سيئول العقيد البحري الطيار الركن سامي بن عبدالله العبدالله.