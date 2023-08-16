"المغلوث" لـ"سبق": هيئة التأمين ستُجبر الشركات على احترام العميل وسترفع نسبة التوطين

ولفت إلى أن قطاع التأمين شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9 في المائة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولًا إلى 4.3 في المائة بحلول 2030.