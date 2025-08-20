"السجان": أشكر القيادة الرشيدة وهذه خطوة تدعم الاستراتيجية التحولية للمعهد وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي

أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، عن بالغ شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 25 صفر 1447هـ على تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التعليم التنفيذي في جامعة كاليفورنيا – بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال التدريب والتنمية الإدارية، والتوقيع عليه.