"رئاسة الشؤون الدينية" تُكَرّم غدًا شركاء النجاح في ختام موسم حج هذا العام

وسيمنح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال الحفل، جائزة التميز الإعلامي لموسم الحج في نسختها الأولى لهذا العام لوكالة الأنباء السعودية؛ نظير جهودها الإعلامية لإبراز ما تبذله القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن دينيًّا وتوجيهيًّا وإرشاديًّا؛ فضلًا عن نجاحها في بث خطبتي عرفة وعيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، وعبر مشروع شراكاتها الإعلامية الإسلامية والدولية مع كبرى وكالات الأنباء، مترجمة بعدة لغات.