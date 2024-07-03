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"رئاسة الشؤون الدينية" تُكَرّم غدًا شركاء النجاح في ختام موسم حج هذا العام

"رئاسة الشؤون الدينية" تُكَرّم غدًا شركاء النجاح في ختام موسم حج هذا العام

تقيم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدًا، الحفل الختامي لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ بمقر الرئاسة في مكة المكرمة؛ بحضور شركاء نجاح منظومة الحج والمنظومة الأمنية والمسؤولين في الرئاسة.

وسيمنح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال الحفل، جائزة التميز الإعلامي لموسم الحج في نسختها الأولى لهذا العام لوكالة الأنباء السعودية؛ نظير جهودها الإعلامية لإبراز ما تبذله القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن دينيًّا وتوجيهيًّا وإرشاديًّا؛ فضلًا عن نجاحها في بث خطبتي عرفة وعيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، وعبر مشروع شراكاتها الإعلامية الإسلامية والدولية مع كبرى وكالات الأنباء، مترجمة بعدة لغات.

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
موسم حج 1445هـ

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