الحامد لـ"سبق": مخرجات اجتماع طهران تعزّز اتفاق بكين وتُرسّخ الدور الصيني إقليميًا

وأشار الحامد إلى أن الاجتماع أسهم في تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران على أسس احترام السيادة والأمن الوطني، وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الصين لعبت، ولا تزال، دورًا محوريًا في إنجاح الاتفاق، ومواصلة المساهمة في خفض حدّة الاحتقان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.