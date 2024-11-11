مشروع جوهرة الفرسان2 من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده يجذب اهتمام الزوار

شهد جناح شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بملهم، توافد العديد من الزوار والمهتمين بالعروض السكنية المميزة التي تقدمها الشركة، ومنها مشروع جوهرة الفرسان2 بالرياض، الواقع في ضاحية الفرسان شمال شرق مدينة الرياض، والذي يعتبر أكبر ضاحية سكنية متكاملة الخدمات، ويعد هذا الموقع المميز عنصر جذب لمن يبحث عن خيارات سكنية تواكب احتياجات مستقبل الحياة، وفق مواصفات عصرية تلبي متطلبات الأسرة السعودية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار توجهات الشركة لتعزيز التواصل مع عملائها، وتحسين تجربتهم، والتعريف بالخيارات السكنية، والحلول التمويلية المميزة المقدمة للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان، بالتعاون مع أكثر من 10 بنوك وجهات تمويلية، تقدم عروض حصرية بأقل هامش ربح للراغبين في تملك الوحدات السكنية بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.
وأعرب الأستاذ سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 400 جهة من أكبر العلامات العقارية وأبرز الشركات الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والقطاع السكني والمالي، موجهًا الدعوة لعملاء الشركة والباحثين عن التملك في مشاريعها المتميزة؛ لزيارة جناح الشركة في المنطقة (H1.P70)، والاستفادة من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية والمساحات الواسعة التي تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، وتحقق أفضل معايير جودة الحياة الملائمة لمختلف الأذواق، مبينًا أن الشركة تطرح وحداتها المتنوعة في هذا مشروع (جوهرة الفرسان2) بأسعار تبدأ من 799,898 ريال، لمن يشمله الدعم عن طريق منصة سكني.
الجدير بالذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسست عام 1992 م، كشركة متعدّدة الاستثمارات تعمل في قطاعات متنوعة منها المقاولات وتطوير العقارات والرعاية الصحية وإدارة الاستثمار، وقد أنجزت على مدى أكثر من 25 عامًا سلسلة من المشروعات العقارية الرائدة على مستوى المملكة بشكل عام.
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