مشروع جوهرة الفرسان2 من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده يجذب اهتمام الزوار

وأعرب الأستاذ سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المعرض العالمي إلى جانب أكثر من 400 جهة من أكبر العلامات العقارية وأبرز الشركات الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والقطاع السكني والمالي، موجهًا الدعوة لعملاء الشركة والباحثين عن التملك في مشاريعها المتميزة؛ لزيارة جناح الشركة في المنطقة (H1.P70)، والاستفادة من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية والمساحات الواسعة التي تتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية، وتحقق أفضل معايير جودة الحياة الملائمة لمختلف الأذواق، مبينًا أن الشركة تطرح وحداتها المتنوعة في هذا مشروع (جوهرة الفرسان2) بأسعار تبدأ من 799,898 ريال، لمن يشمله الدعم عن طريق منصة سكني.