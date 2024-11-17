"المرقوق والجريش والقرصان" تُشعل المنافسة بمهرجان "وادي السلف" بحائل
شهد ركن الأكلات الشعبية، ضمن فعاليات مهرجان وادي السلف الذي أُقيم بمنطقة حائل، بإشراف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية؛ تنافساً قوياً بين السيدات خلال مشاركتهن في المهرجان، إلى جانب الإقبال الكبير من الزوّار على ركن الأكلات الشعبية تحديداً.
وكانت المنافسة القوية بين السيدات المشاركات في ركن الأكلات الشعبية على 3 أنواع من الأكلات التي تشتهر بها المنطقة، وهي: (المرقوق، والجريش، والقرصان)، حيث أسهمت المنافسة بين السيدات في التعريف بتقاليد الطهي الشعبي وحفظها للأجيال المُقبلة.
يُذكر أن "سوق الأولين الشعبي" وما يضم من مأكولات شعبية ومقتنيات تراثية؛ يعكس جانباً من مكونات حياة «الحائليين» القدامى.
وتعرض الأسر المنتجة في السوق الشعبي، المنتجات التقليدية التي تمّت صناعتها يدوياً لتحاكي الماضي العريق، والتي رُوعي فيها التنوُّع لتعرّف الزوّار على أبرز الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الأمهات والجدات، حيث أبدعن وتفنّن في صناعة منتجات يدوية بشكلٍ مميزٍ ومتقن، وأورثنها للأجيال.
يُشار إلى أن مهرجان وادي السلف، الذي تنظّمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حائل، اختتمت فعالياته مساء أمس السبت، وتجاوز عدد زوّاره 117 ألف زائر على مدى 10 أيام.