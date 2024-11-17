"المرقوق والجريش والقرصان" تُشعل المنافسة بمهرجان "وادي السلف" بحائل

وكانت المنافسة القوية بين السيدات المشاركات في ركن الأكلات الشعبية على 3 أنواع من الأكلات التي تشتهر بها المنطقة، وهي: (المرقوق، والجريش، والقرصان)، حيث أسهمت المنافسة بين السيدات في التعريف بتقاليد الطهي الشعبي وحفظها للأجيال المُقبلة.