"دهانات الجزيرة" تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ95

أقامت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك في المقر الرئيسي للشركة بتاريخ 24 سبتمبر2025، بحضور الرئيس التنفيذي ومنسوبي الشركة. وكانت هذه المناسبة العظيمة لوطنٍ عظيم فرصة لتجديد ولاء "دهانات الجزيرة" وانتمائها، ومشاركة أبناء الوطن فرحة الإنجاز والاعتزاز بمسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها المملكة.
نظّمت الشركة فعّاليات احتفالية تضمّنت تصميم نماذج عمارات تعكس النماذج المعمارية في مختلف مناطق المملكة، مستلهمة من تراثها وهويتها الثقافية الغنية، وتميّزت هذه التصاميم بلمسات فنية مستوحاة من معالم كل منطقة، مما أضفى على المكان طابعاً بصرياً يُجسّد وحدة الوطن في تنوّعه، كما شهد الاحتفال عرضاً فنياً وطنياً مبهجاً، إلى جانب اجتماع جميع الإدارات ومنسوبي الشركة بهدف تعزيز روح الفريق والانتماء الوطني. وجاءت هذه الفعّاليات في إطار حرص "دهانات الجزيرة" على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والاحتفاء بالتنوّع الثقافي الذي تتميّز به المملكة.
وفي ختام الفعّالية، عبّر موظفو "دهانات الجزيرة" عن مشاعرهم بكلمات فخر واعتزاز، مجددين ولاءهم لقيادتهم الرشيدة، ومؤكدين أن حب الوطن لا يقتصر على يومٍ واحد، بل هو انتماء راسخ يتجلّى في كل عمل وإنجاز.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.