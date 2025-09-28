"دهانات الجزيرة" تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ95

نظّمت الشركة فعّاليات احتفالية تضمّنت تصميم نماذج عمارات تعكس النماذج المعمارية في مختلف مناطق المملكة، مستلهمة من تراثها وهويتها الثقافية الغنية، وتميّزت هذه التصاميم بلمسات فنية مستوحاة من معالم كل منطقة، مما أضفى على المكان طابعاً بصرياً يُجسّد وحدة الوطن في تنوّعه، كما شهد الاحتفال عرضاً فنياً وطنياً مبهجاً، إلى جانب اجتماع جميع الإدارات ومنسوبي الشركة بهدف تعزيز روح الفريق والانتماء الوطني. وجاءت هذه الفعّاليات في إطار حرص "دهانات الجزيرة" على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والاحتفاء بالتنوّع الثقافي الذي تتميّز به المملكة.