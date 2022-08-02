"نقلي" معلقاً على بيان الخارجية حول "الظواهري": مازلت أذكر تفجيرات الرياض 2005

وفي تغريدة له أرفقها ببيان الخارجية قال نقلي: من التفجيرات الإرهابية المقيتة للحركة، لاتزال تفجيرات الرياض ٢٠٠٥ تزلزل وجداني وأنا أستذكر جلوسي وأفراد أسرتي على طاولة الطعام حينها، واهتزاز البيت من قوة التفجيرات الجبانة التي راح ضحيتها عديدٌ من الارواح البريئة.. #الإرهاب لا دين ولا أخلاق ولا إنسانية له.