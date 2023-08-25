"بلدية محايل" تعيد الحياة لوسط البلد بمشاريع لتسهيل الحركة المرورية وخلق مدينة عصرية

وفي التفاصيل، قال سعيد بن علي حافظ، رئيس بلدية محايل، لـ"سبق": جاءت المشاريع انطلاقًا من برنامج بهجة وأنسنة المدن، الذي تم إطلاقه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال المحاور الرئيسية بالمدينة، ومن ضمنها وسط المدينة وطريق الملك عبدالله، بتحسين الحركة المرورية، ورفع جودتها، وإيجاد مواقف تتواكب مع الاحتياج، وإحداث مسارات للدراجات، بأطوال تتجاوز 4 آلاف متر طولي، وممرات مشاة تتجاوز 18 ألف متر طولي، إضافة إلى تحسين التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، وصيانة الطرق والأرصفة وممرات المشاة.