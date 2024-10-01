بداية الزراعة.. "الزعاق": أول أكتوبر يتساوى الليل مع النهار وفي منتصفه يدخل علينا "الوسم"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ إن شهر أكتوبر هو الشهر العاشر من السنة الميلادية، والثامن في التقويم الروماني القديم الذي يبدأ بتعامد الشمس على خط الاستواء في شهر مارس.
وأضاف "الزعاق"؛ أنه بعد مجيء البابا غريغور الثالث عشر؛ صحّح هذا التقويم، وأضاف شهرَي يناير وفبراير إلى التقويم الروماني؛ ليصبح ترتيبه العاشر، ولهذا التقويم الميلادي يُسمى "الغريغوري".
وتابع، يُسمى أكتوبر في العراق وبلاد الشام تشرين الأول المأخوذ من اللفظة الآرامية "تشري" التي تعني البداية واللاحقة، فبداية الزراعة بتشرين الأول ولاحقتها بتشرين الثاني.
وأكّد أنه في أول أكتوبر يتساوى طول الليل مع النهار، ومع مرور الأيام يتغلب الليل على النهار، وفي منتصفه يدخل علينا موسم الوسم الألطف في السنة، وفي نهايته تنتهي الرطوبة على السواحل، وتختفي جميع الزواحف والثعابين.