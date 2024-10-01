بداية الزراعة.. "الزعاق": أول أكتوبر يتساوى الليل مع النهار وفي منتصفه يدخل علينا "الوسم"

وأكّد أنه في أول أكتوبر يتساوى طول الليل مع النهار، ومع مرور الأيام يتغلب الليل على النهار، وفي منتصفه يدخل علينا موسم الوسم الألطف في السنة، وفي نهايته تنتهي الرطوبة على السواحل، وتختفي جميع الزواحف والثعابين.