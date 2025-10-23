أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان ويتفقدان المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظة

عقب ذلك، تفقد أمير منطقة جازان، يرافقه سمو نائبه، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية في محافظة جزر فرسان، حيث اطلعا على المشروعات الجاري تنفيذها، وما تحقق من منجزات في القطاعات البلدية والسياحية والبيئية، واستمعا إلى شرح من المختصين حول نسب الإنجاز والخطط التطويرية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للأهالي والزوار.