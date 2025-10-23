أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان ويتفقدان المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظة

التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، اليوم، مشايخ وأهالي محافظة جزر فرسان، وذلك ضمن زيارة سموهما التفقدية للمحافظة.
واستمع سموهما خلال اللقاء إلى احتياجات الأهالي في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وبحثا القضايا التي تهم المحافظة وتسهم في تطويرها، ووجها بمتابعتها والرفع بها بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأعرب أهالي فرسان عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على زيارتهما الكريمة وحرصهما على متابعة كل ما يخدم المواطن ويحقق تطلعاته.
عقب ذلك، تفقد أمير منطقة جازان، يرافقه سمو نائبه، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية في محافظة جزر فرسان، حيث اطلعا على المشروعات الجاري تنفيذها، وما تحقق من منجزات في القطاعات البلدية والسياحية والبيئية، واستمعا إلى شرح من المختصين حول نسب الإنجاز والخطط التطويرية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للأهالي والزوار.
كما شملت الجولة الوقوف على عدد من المواقع السياحية والتراثية بالمحافظة، والاطلاع على مبادرات تنمية الجزر السياحية والحفاظ على المكونات الطبيعية فيها، بما يعزز مكانة جزر فرسان كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة الوطنية.
وأكد أمير منطقة جازان أهمية مضاعفة الجهود واستكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية والاستثمار وتوفير الفرص الوظيفية وتعزيز الجذب السياحي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لخدمة أهالي فرسان وزوارها، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تنمية المحافظة والارتقاء بجودة الحياة فيها.