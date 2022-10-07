جامعة الكويت تدرس مقترحاً بإنشاء فرع لها بـ"المدينة الاقتصادية" بمكة

وأشارت الصحيفة إلى أن سفارة المملكة بالكويت خاطبت وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، مبينة أن هذه الرغبة تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير منظومة التعليم في المملكة من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات وابتكارات وعلوماً منوعة، ترتكز على أسس تعليمية راسخة.