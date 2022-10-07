جامعة الكويت تدرس مقترحاً بإنشاء فرع لها بـ"المدينة الاقتصادية" بمكة

وافق مجلس جامعة الكويت، في اجتماعه المنعقد أمس، على دراسة مقترح إبداء الرغبة في إنشاء فرع لجامعة الكويت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن مجلس الجامعة أقر تكليف كل من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط بدراسة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية للجامعات المتميزة بدولة الكويت.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن مصادر، أن مجلس الجامعة ناقش الموضوع في اجتماعه أمس، لافتة إلى أن الأمر تطلب كذلك العرض على مجلس الجامعات الحكومية للاعتماد.
وأشارت الصحيفة إلى أن سفارة المملكة بالكويت خاطبت وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، مبينة أن هذه الرغبة تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير منظومة التعليم في المملكة من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات وابتكارات وعلوماً منوعة، ترتكز على أسس تعليمية راسخة.