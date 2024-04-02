بدءاً من 27 أبريل.. "طيران شرق الصين" تشغّل رحلات مباشرة بين الرياض وشنغهاي

وستقلع الرحلة من شنغهاي في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الصين، ومن المتوقع أن تصل إلى الرياض في الساعة 5:50 مساءً بتوقيت المملكة، وستغادر من الرياض في الساعة 8:50 مساءً بتوقيت المملكة وتهبط في شنغهاي في الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت الصين.