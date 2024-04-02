بدءاً من 27 أبريل.. "طيران شرق الصين" تشغّل رحلات مباشرة بين الرياض وشنغهاي

أعلنت شركة شرق الصين للطيران (China Eastern Airlines)، إطلاق رحلات مباشرة بين شنغهاي والعاصمة السعودية الرياض في 27 أبريل الجاري.
ووفقاً للتقارير الصينية، سيتم تشغيل رحلات شنغهاي - الرياض والرياض – شنغهاي، ثلاث مرات في الأسبوع، وذلك كل يوم إثنين وخميس وسبت.
وستقلع الرحلة من شنغهاي في الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الصين، ومن المتوقع أن تصل إلى الرياض في الساعة 5:50 مساءً بتوقيت المملكة، وستغادر من الرياض في الساعة 8:50 مساءً بتوقيت المملكة وتهبط في شنغهاي في الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت الصين.
يأتي ذلك في إطار جهود برنامج الربط الجوي الذي يهدف إلى زيادة النمو السياحي في المملكة، حيث تمّ تشكيل شراكة إستراتيجية مع شركة شرق الصين للطيران؛ لإطلاق مسارٍ مباشرٍ يربط بين البلدين.
وتعد شركة شرق الصين للطيران هي إحدى أكبر شركات الطيران في الصين، وتُدرج في بورصتَي شنغهاي وهونغ كونغ، وتمتلك الشركة أسطولاً يضم نحو 800 طائرة، وتعد صاحبة أكبر أسطول من الطائرات ذات الجسم العريض في الصين.