بالصور.. "رئاسة الحرمين" تُنفِّذ أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة

وأكد المهندس أمجد الحازمي أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغَيْن على مدار العام، وذلك امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وكذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضرورة الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة؛ ليتم الحفاظ على الكسوة في أبهى حلة على مدار العام.