"مسام" ينتزع 733 لغمًا في أراضي اليمن خلال أسبوع

واستطاع فريق "مسام" من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و180 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة مبتكرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 62 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حيس، كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية رغوان. وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، و41 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.