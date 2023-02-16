أكبر "داون تاون" حديث عالميًّا في الرياض.. ولي العهد يعلن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد

ويقع المشروع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان؛ حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالى 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالى 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.