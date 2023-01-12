"الخريف" يناقش مستقبل التعدين على هامش مؤتمر التعدين الدولي

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين والتجارة الدولية، على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة.
وناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية آفاق مستقبل التعدين في المنطقة مع وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال، الدكتور عمر سار، وزير الدولة للبترول بجمهورية باكستان، مصدق مسعود مالك، وزير المعادن والجيولوجيا في تشاد عبدالكريم محمد، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا نيكولا ستويانوف، وزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، إضافة إلى وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا نينا إسكونلاهتي.
وركزت الاجتماعات على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المعدنية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.
وشهدت الاجتماعات بحث عدد من القضايا المشتركة وفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانات وقدرات تعدينية واعدة قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتزايد على المعادن في المستقبل.