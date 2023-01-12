"الخريف" يناقش مستقبل التعدين على هامش مؤتمر التعدين الدولي

وناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية آفاق مستقبل التعدين في المنطقة مع وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال، الدكتور عمر سار، وزير الدولة للبترول بجمهورية باكستان، مصدق مسعود مالك، وزير المعادن والجيولوجيا في تشاد عبدالكريم محمد، وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا نيكولا ستويانوف، وزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، إضافة إلى وكيلة وزارة الخارجية الفنلندية لشؤون التجارة الدولية في جمهورية فنلندا نينا إسكونلاهتي.