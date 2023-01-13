رجال الأعمال يتنافسون بشدة على "فوق الخيال" بمباراة الأحلام.. إلى أين وصل المزاد؟

وفي حين بدت المنافسة قد حسمت ظهرت مفاجأة، قلبت الموازين، بعد أن رفع رجل الأعمال مشرف الغامدي المزاد إلى 10 ملايين ريال؛ تصدَّر بها المزاد، قبل يوم الحسم الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الـ17 من يناير، أي قبل انطلاق المباراة بيومين، التي ستُجرى يوم 19 يناير على ملعب الملك فهد الدولي، الذي يسع لنحو 70 ألف متفرج.