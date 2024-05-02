برعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية

بعد ذلك، شهد وزير الدفاع حفل تخريج الدفعة (103) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، حيث بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد القوات الجوية كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه بوزير الدفاع، وثمَّن تشريفه لحفل افتتاح المقر الجديد لكلية الملك فيصل الجوية في المجمعة، وتخريج الدفعة (103) من طلبتها، التي ضمت بين خريجيها عددًا من أبناء مملكة البحرين الشقيقة، والجمهورية اليمنية الشقيقة.