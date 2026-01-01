وزير المالية يمدد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات الضريبية حتى يونيو 2026

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، والسداد، وتقديم الإقرارات في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار في ضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.