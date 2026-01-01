وزير المالية يمدد إعفاء المكلفين من الغرامات والعقوبات الضريبية حتى يونيو 2026

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن صدور قرار من وزير المالية بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من 1 يناير 2026م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، والسداد، وتقديم الإقرارات في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار في ضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت "زاتكا" أن الاستفادة من المبادرة تتطلب تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المستحقة، وسداد أصل دين الضريبة، مع إمكانية طلب تقسيطها بشرط التقديم خلال فترة سريان المبادرة والالتزام بسداد الأقساط وفق خطة التقسيط المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو الغرامات التي تم سدادها قبل سريانها.
ودعت "زاتكا" المكلفين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح أنواع الغرامات المشمولة، وشروط الإعفاء، وخطوات تقسيط المستحقات، إضافة إلى أمثلة توضيحية لمخالفات الضبط الميداني المشمولة.
وحثّت الهيئة المكلفين على الاستفادة من المبادرة قبل نهاية شهر يونيو 2026م، مشيرة إلى توفر قنوات متعددة للاستفسارات، تشمل الرقم الموحد (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، وحساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care)، والبريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، والمحادثات الفورية على موقع الهيئة.