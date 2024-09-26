"السلمي": الخطاب الملكي لولي العهد بالشورى.. مضامين هامة ورسائل حاسمة داخلية وإقليمية ودولية

وأضاف: جاء الخطاب الملكي، في وقت تشهد فيه المملكة نهضةً تنموية شاملة ومرحلة استثنائية من مشاريع التحديث والتطوير والتقدم في كل المجالات على المستويين الوطني والدولي؛ ليشيد بما تحقق من مستهدفات الرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد. وفي هذا الإطار استعرض سمو الأمير المشاريع الكبرى والمبادرات النوعية والنجاحات والإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتطلعات التي تسعى إليها؛ للمحافظة على أمنها واستقرارها وتطورها في كل الميادين، والتي تجسد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة المملكة لتكون ليس فقط عنصرًا أساسيًّا في الاقتصاد العالمي؛ بل قوة استثمارية في قلب الاقتصاد العالمي؛ وهو ما ساهم في تطوير الاقتصاد السعودي والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في التصنيفات والمؤشرات التنافسية العالمية؛ إذ سجلت المملكة أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ(50%) في العام الماضي؛ بما يجعلها أكبر الاقتصادات في مجموعة العشرين نموًّا وما صاحبها من الاستثمارات المستدامة في الموارد غير النفطية والسياحية التي سبقت فيها المنجزات التاريخ المستهدف؛ وذلك بالوصول إلى مائة وتسعة ملايين سائح خلال عام 2023م في تجاوز للمستهدف الذي حددته استراتيجية السياحة الوطنية لعام 2019م بمائة مليون سائح في 2030م. كما حققت المملكة مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة والمرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية؛ مما ساهم في ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز دورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والتي جعلت منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل الدولية وتنظيم أهم الأحداث العالمية لعل أهمها معرض إكسبو الدولي في عام 2030 وكأس العالم عام 2034م.