قبيل الإغلاق.. تصادم وجهًا لوجه بعقبة "شعار" يخلّف 3 إصابات

يأتي هذا في الساعات الأخيرة من اليوم المرتقب لإغلاق العقبة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحًا لأعمال الصيانة، التي تستمر 4 أشهر، ويسمح فيها للشاحنات بالعبور فقط من السادسة صباحًا إلى السادسة مساء.