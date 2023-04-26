قبيل الإغلاق.. تصادم وجهًا لوجه بعقبة "شعار" يخلّف 3 إصابات

شهدت "عقبة شعار" شمال أبها، مساء أمس، تصادم شاحنتين وجهًا لوجه بأحد الأنفاق مما نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص.
وفي التفاصيل، تَسبب حادث مروري لشاحنتين مساء أمس، في إصابة ثلاثة أشخاص، جرى معالجة اثنين منهم في الموقع.
وأرجعت مصادر "سبق" الحادث إلى إمكانية أن تكون شاحنة "دينا" قد هوت في حال نزولها؛ مما أدى لفقد قائدها السيطرة عليها.
وباشر المرور والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، الحادث، وتم إغلاق العقبة وتحويل السيارات والمسافرين إلى الطرق البديلة، وبذَل المرور جهودًا كبيرة في سبيل سحب الشاحنتين وإعادة فتح الطريق مع الجهات الأخرى المعنية.
يأتي هذا في الساعات الأخيرة من اليوم المرتقب لإغلاق العقبة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحًا لأعمال الصيانة، التي تستمر 4 أشهر، ويسمح فيها للشاحنات بالعبور فقط من السادسة صباحًا إلى السادسة مساء.