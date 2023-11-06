"العجمي" : الأسلحة النووية خطر يهدد السلام والأمن العالميين ويجب وضع حد لانتشارها

وأضاف : المجتمع الدولي يجب أن يتحد بشكل فوري لمواجهة هذه التهديدات واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استخدام الأسلحة النووية في أي ظروف، كما ينبغي على الدول والمنظمات الدولية العمل معًا لتعزيز الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع السلاح النووي والتحكم في انتشاره، وأن تفعيل الجهود لضمان عدم انتشار هذه الأسلحة يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق عالم أكثر أمانًا واستقرارًا.