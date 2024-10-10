"مصادر تمويلية": الاستفادة من "تمكين" ستكون للعقود الجديدة وتشمل جميع الموظفين عسكريين ومدنيين

كشفت مصادر تمويلية أن الاستفادة من برنامج "تمكين" سيكون للعقود الجديدة؛ موضحة أنه سيشمل جميع الموظفين عسكريين ومدنيين حتى عمر 75 للعسكريين و65 للمدنيين؛ مشيرة إلى أن الشروط قد تختلف من جهة لأخرى حسب سياسة الجهة نفسها.
وبيّنت المصادر أن مدة الثلاثين عامًا ستكون مرتبطة بعمر المستفيد؛ بمعنى أنه كلما زاد العمر قد تنقص المدة بحيث لا تتجاوز الـ75 سنة لبعض الجهات.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن إطلاق برنامج "تمكين"، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج "سكني" لتمديد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا.
ويأتي برنامج "تمكين" في إطار الجهود المتواصلة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري؛ لتعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، وتوفير حلول ومزايا تمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتهم؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي: إن برنامج "تمكين" يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة، لتوفير مزايا تمويلية إضافية تلبي تطلعات المستفيدين من برنامج "سكني"، ويهدف إلى تعزيز فرص تملك المستفيدين وتوفير حلول ومزايا تمويلية وسكنية متكاملة تتناسب مع قدراتهم المالية لتملك السكن الملائم.