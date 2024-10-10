"مصادر تمويلية": الاستفادة من "تمكين" ستكون للعقود الجديدة وتشمل جميع الموظفين عسكريين ومدنيين

وبيّنت المصادر أن مدة الثلاثين عامًا ستكون مرتبطة بعمر المستفيد؛ بمعنى أنه كلما زاد العمر قد تنقص المدة بحيث لا تتجاوز الـ75 سنة لبعض الجهات.