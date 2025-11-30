"رواسي البناء للاستثمار" و"زد تي إي" الصينية تبحثان التعاون في مشاريع البنية التحتية للطاقة والاتصالات

بحثت شركة رواسي البناء للاستثمار السعودية، المتخصصة في تطوير قطاع البنية التحتية، وشركة "زد تي إي"ZTE "، أحد أكبر شركات الاتصالات في جمهورية الصين الشعبية، تطوير العلاقات التجارية، في مجال البنية التحتية لقطاعات الاتصالات والتقنية والطاقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة ورؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي والطاقة المستدامة.