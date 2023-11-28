المركز الطبي الدولي راعياً طبياً لكأس أمريكا السابع والثلاثين AC 37 لليخوت الشراعية

ضمن برامجه للمسؤولية الاجتماعية، حصل المركز الطبي الدولي على حق الرعاية الطبية لفعاليات بطولة سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 لليخوت الشراعية، والذي يقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، كما يُقام أيضاً للمرة الأولى خارج إسبانيا، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، على كورنيش عروس البحر الأحمر في "نادي جدة لليخوت".
وسيكون المركز الطبي الدولي إلى جانب المشاركين والزائرين في هذا السباق العالمي ليقدم لهم الرعاية الصحية طوال فترة السباق عبر عدد من النقاط الإسعافية في منطقة الفعاليات بنادي جدة لليخوت بكورنيش جدة، ومن خلال فريقه الطبي وسيارات الإسعاف الموزعة والجاهزة لنقل أي حالة لأقرب نقطة إسعافية.
وقال الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: نحرص من خلال هذه الرعاية على تقديم العناية الطبية الفائقة للمشاركين في هذا الحدث العالمي المهم انطلاقا من اهتمامنا بالمشاركة في كافة الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والعمل مع وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية لدعم نمو الرياضات البحرية.
الجدير بالذكر أن سباق كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 سيشهد تنافس الفرق البريطانية والإيطالية والفرنسية والأمريكية لمواجهة الفريق النيوزلندي (المدافع عن لقب الكأس) الفائز به مرتين، حيث يطمح للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.
وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية من خلال استضافة هذا الحدث الأبرز بقطاع الرياضات المائية في العالم بتعريف الشباب والأطفال بأنواع الرياضات الشراعية واستقطاب المواهب التي يمكنها تمثيل المملكة بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين جودة الحياة من خلال ممارسة الرياضة التي لها أثر جوهري على الصحة النفسية والبدنية، وستبدأ فعاليات البطولة بالأنشطة المائية المحلية للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في يومها الأول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ويليها افتتاح قرية السباق العالمية، كما سيتسنى لزوار البطولة مشاهدة السباق التدريبي الرسمي من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.