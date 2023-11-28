المركز الطبي الدولي راعياً طبياً لكأس أمريكا السابع والثلاثين AC 37 لليخوت الشراعية

وتسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية من خلال استضافة هذا الحدث الأبرز بقطاع الرياضات المائية في العالم بتعريف الشباب والأطفال بأنواع الرياضات الشراعية واستقطاب المواهب التي يمكنها تمثيل المملكة بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين جودة الحياة من خلال ممارسة الرياضة التي لها أثر جوهري على الصحة النفسية والبدنية، وستبدأ فعاليات البطولة بالأنشطة المائية المحلية للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في يومها الأول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، ويليها افتتاح قرية السباق العالمية، كما سيتسنى لزوار البطولة مشاهدة السباق التدريبي الرسمي من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.