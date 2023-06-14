"فيزا العالمية"  تُكرِّم بنك الجزيرة على بطاقته الائتمانية للشركات

كرَّمت شركة فيزا العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، بنك الجزيرة على بطاقته الائتمانية المخصصة للشركات التي أطلقها العام الماضي 2022 م وكونه من أسرع البنوك السعودية نمواً في حجم مدفوعات بطاقات الائتمان خارج المملكة لذات العام، وذلك ضمن فعاليات حفل التكريم الذي عقد مؤخراً في مقر الإدارة بالعاصمة الرياض.
وصرح الأستاذ نايف العبدالكريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب قائلاً: "نعتبر هذا التكريم تتويجاً للجهود المكثفة والمبذولة بروح الفريق الواحد من جميع موظفي بنك الجزيرة، وتأكيداً لجدارة البنك على التفوق والمنافسة من خلال المزايا المتنوعة التي يقدمها عموماً ومزايا بطاقاتنا الائتمانية خصوصاً والتي تلائم مختلف احتياجات عملائنا، ولازلنا مواصلين العمل على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في جميع خدماتنا المقدمة.
وتستهدف بطاقة الأعمال الائتمانية عملاء الشركات والمؤسسات، وتُعدّ البطاقة بمثابة حل متكامل من حلول الدفع لإدارة العمليات والمصروفات المالية للشركات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتوفير أقصى درجات الراحة والمرونة في إجراء العمليات وتنظيمها، كما تعتبر من أكثر الوسائل أماناً وراحة للإنفاق خلال رحلات العمل بالإضافة إلى أنها تتيح لأصحاب العمل تتبع الإنفاق وضمان الامتثال لسياسة الشركة في المصروفات. كتحديد صلاحيات استخدام البطاقة لكل موظف وفقاً لطبيعة عمله. وإعطاء تقارير تفصيلية وشاملة تساعد على متابعة المصروفات. إضافة لإصدار بطاقات إضافية وموافقة فورية لبطاقات الأعمال ذات الحد الائتماني المنخفض.
وتسلَّم الأستاذ نايف العبد الكريم الجائزة من الدكتورة سعيدة جعفر مدير مجموعة فيزا لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الأستاذ سامي المهيد نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية وعدد من مسؤولي البنك وشركة فيزا.