"فيزا العالمية"  تُكرِّم بنك الجزيرة على بطاقته الائتمانية للشركات

وتستهدف بطاقة الأعمال الائتمانية عملاء الشركات والمؤسسات، وتُعدّ البطاقة بمثابة حل متكامل من حلول الدفع لإدارة العمليات والمصروفات المالية للشركات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتوفير أقصى درجات الراحة والمرونة في إجراء العمليات وتنظيمها، كما تعتبر من أكثر الوسائل أماناً وراحة للإنفاق خلال رحلات العمل بالإضافة إلى أنها تتيح لأصحاب العمل تتبع الإنفاق وضمان الامتثال لسياسة الشركة في المصروفات. كتحديد صلاحيات استخدام البطاقة لكل موظف وفقاً لطبيعة عمله. وإعطاء تقارير تفصيلية وشاملة تساعد على متابعة المصروفات. إضافة لإصدار بطاقات إضافية وموافقة فورية لبطاقات الأعمال ذات الحد الائتماني المنخفض.