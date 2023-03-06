انطلق بأمان نحو المستقبل الذكي مع "سيسكو وأناظيم"

مع التحول الرقمي الذي تتجه له المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة أصبح الأمن السيبراني حجر أساس وضرورة حتمية في أي نظام مؤسسي حديث مهما كان حجمه أو نشاطه.
وبهدف رفع وعي الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بمفهوم الأمن السيبراني، وحجم التهديدات التي تواجه المنشآت، واستعراض أبرز التحديات والحلول، نظمت شركة أناظيم للتقنية برعاية سيسكو العالمية فعالية بعنوان "انطلق بأمان نحو المستقبل الذكي"، التقت فيها بعملائها في أجواء ودية جمعت الفائدة والمتعة والحوار الثري البناء.
حيث تضمنت الفعالية فيلماً قصيراً عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي وأبرز إحصائيات التهديدات السيبرانية للعام الماضي، بعد ذلك تعرف الحضور على مفهوم الأمن السيبراني من زاوية أقرب والذي تناول تعريف الأمن السيبراني، وعناصره، ونبذة عن حلول سيسكو للأمان المقدمة من أناظيم، ثم تم فتح بوابة للنقاش المباشر وطرح الاستفسارات والأسئلة على الخبراء والمختصين عن حلول الأمان المتنوعة وأبرز مزاياها وما تتضمنه من خدمات، واختتمت الليلة بفيلم المساء والعشاء.
وقد تأسست شركة أناظيم للتقنية عام 2010، وخلال مسيرتها التي تجاوزت 12 عاماً حصلت على شهادات الآيزو وثقة العديد من الشركات العالمية التي اعتمدتها كشريك رسمي وموزع معتمد وموثوق، وقد عملت أناظيم على مشاريعٍ تِقَنية متنوعة لكل من القطاع الحكومي والخاص في مجالات الشبكات وحلول الاتصال المرئي والأمن السيبراني وأنظمة التيار الخفيف قدمت فيها خدماتها لعملائها بأيدي أفضل الخبراء في مجال التقنية.