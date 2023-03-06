انطلق بأمان نحو المستقبل الذكي مع "سيسكو وأناظيم"

حيث تضمنت الفعالية فيلماً قصيراً عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي وأبرز إحصائيات التهديدات السيبرانية للعام الماضي، بعد ذلك تعرف الحضور على مفهوم الأمن السيبراني من زاوية أقرب والذي تناول تعريف الأمن السيبراني، وعناصره، ونبذة عن حلول سيسكو للأمان المقدمة من أناظيم، ثم تم فتح بوابة للنقاش المباشر وطرح الاستفسارات والأسئلة على الخبراء والمختصين عن حلول الأمان المتنوعة وأبرز مزاياها وما تتضمنه من خدمات، واختتمت الليلة بفيلم المساء والعشاء.