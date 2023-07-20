٣ سنوات معاناة.. استخراج حلقة معدنية من صدر سبعيني ببريدة
نجح أطباء أمراض وجراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وعبر استخدام تقنية جراحة المنظار، في استخراج "حلقة معدنية" من صدر مريض في السبعينيات من عمره؛ مُنهيًا بذلك أعراض التهاب الصدر وحالة السعال المزمن التي يعانيها منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض الذي يبلغ من العمر 73 عامًا حضر إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني من زيادة حدة هذه الأعراض، وعقب الانتهاء من المعاينة السريرية الأولية تمت إحالته لإجراء الفحوصات اللازمة وعمل الأشعة السينية للصدر.
وأفاد التجمع بأن نتائج الفحوصات والأشعة بيّنت بوضوح وجود "حلقة معدنية" داخل الصدر، بقيت مستقرة في الحجاب الحاجز للمريض لمدة تجاوزت الثلاث سنوات؛ حيث لَزِمَ الأمر القيام بالتدخل الجراحي بعد المشاورات الطبية بين المتخصصين في قسم جراحة الصدر بالمستشفى.
وبيّن أن الفريق الطبي قام بتنفيذ العملية تحت التخدير الموضعي وجرى خلالها استخراج الجسم المعدني عن طريق المنظار المرن للقصبات الهوائية في وحدة المناظير المشتركة، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وزالت كل الأعراض التي كان يعاني منها المريض، وغادر المستشفى بالسلامة والعافية.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 8656 عملية جراحية متنوعة خلال النصف الأول "يناير- يونيو" من العام الحالي 2023م.