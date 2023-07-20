٣ سنوات معاناة.. استخراج حلقة معدنية من صدر سبعيني ببريدة

نجح أطباء أمراض وجراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وعبر استخدام تقنية جراحة المنظار، في استخراج "حلقة معدنية" من صدر مريض في السبعينيات من عمره؛ مُنهيًا بذلك أعراض التهاب الصدر وحالة السعال المزمن التي يعانيها منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.