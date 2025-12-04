على مستوى الأمانات.. "حفر الباطن" تتصدر نضج وحدات البيانات والإحصاء
حققت أمانة محافظة حفر الباطن إنجازًا متميزًا بحصول وحدة البيانات والإحصاء على أعلى درجة في قياس نضج وحدات البيانات والإحصاء على مستوى الأمانات، وذلك خلال الربع الثالث لعام 2025م، في إنجاز يعكس مستوى الاحترافية والتكامل في منظومة العمل الإحصائي والبياني داخل الأمانة.
ويأتي هذا التميز ثمرة للدعم المستمر من قيادة الأمانة، وتكامل الجهود بين فرق العمل، والتعاون الفعّال مع الإدارة العامة للإحصاء، حيث يهدف برنامج قياس النضج إلى رفع كفاءة وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات، وقياس مستوى النضج، واكتشاف نقاط القوة وفرص التحسين، وفقًا لما نصّت عليه الأحكام التنظيمية لعمل وحدات البيانات والإحصاء.
وأكدت الأمانة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بتطوير منظومة البيانات، وتعزيز جودة المخرجات الإحصائية، ودعم التحول الرقمي وصناعة القرار المبني على البيانات، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورؤية المملكة 2030.
وثمّنت أمانة محافظة حفر الباطن جهود منسوبي وحدة البيانات والإحصاء وجميع الإدارات الداعمة، مؤكدة استمرارها في مواصلة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي في مختلف المجالات.