على مستوى الأمانات.. "حفر الباطن" تتصدر نضج وحدات البيانات والإحصاء

ويأتي هذا التميز ثمرة للدعم المستمر من قيادة الأمانة، وتكامل الجهود بين فرق العمل، والتعاون الفعّال مع الإدارة العامة للإحصاء، حيث يهدف برنامج قياس النضج إلى رفع كفاءة وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات، وقياس مستوى النضج، واكتشاف نقاط القوة وفرص التحسين، وفقًا لما نصّت عليه الأحكام التنظيمية لعمل وحدات البيانات والإحصاء.