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الجبير يصل إلى كولومبيا.. في إطار جولته بعدد من دول أمريكا اللاتينية
سفير خادم الحرمين غير المقيم لدى بوغوتا كان في استقباله
وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، إلى جمهورية كولومبيا، خلال جولة يقوم بها لعدد من دول أمريكا اللاتينية.
وكان في استقبال "الجبير" لدى وصوله مطار القاعدة العسكرية: نائب وزير خارجية كولومبيا فرانسيسكو خوسيه كوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير إدارة آسيا وأفريقيا بوزارة خارجية كولومبيا خوان كاسترو.