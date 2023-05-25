وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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الجبير يصل إلى كولومبيا.. في إطار جولته بعدد من دول أمريكا اللاتينية

سفير خادم الحرمين غير المقيم لدى بوغوتا كان في استقباله