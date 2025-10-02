تزامنًا مع احتفالها بمرور 25 عامًا على تأسيسها.. "شاورمر" شريك رئيسي رسمي لموسم الرياض 2025

وقال المتحدث الرسمي باسم شاورمر: "نفخر بهذه الشراكة التي تضع تجربة الزائر في صدارة أولوياتنا. وخلال الموسم سنطلق (وجبة موسم الرياض) الحصرية، مع تفعيل منظومة تشغيل متكاملة عبر فروعنا داخل مناطق الفعاليات، إضافةً إلى نقاط بيع متنقلة وخيارات الطلب عبر التطبيق والتوصيل إلى مواقع محددة. ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالنا بربع قرن من قصص الشاورما مع جمهورنا".