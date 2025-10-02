تزامنًا مع احتفالها بمرور 25 عامًا على تأسيسها.. "شاورمر" شريك رئيسي رسمي لموسم الرياض 2025

أعلنت شركة شاورمر عن توقيع اتفاقية شراكة لتكون الشريك الرئيسي الرسمي لموسم الرياض 2025، في تعاون يهدف إلى إثراء تجربة الزوار بخيارات مميزة من الشاورما، مع إطلاق منتج حصري للموسم.
وتأتي هذه الرعاية بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في خطوة تؤكد استمرارها في الابتكار والتجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم شاورمر: "نفخر بهذه الشراكة التي تضع تجربة الزائر في صدارة أولوياتنا. وخلال الموسم سنطلق (وجبة موسم الرياض) الحصرية، مع تفعيل منظومة تشغيل متكاملة عبر فروعنا داخل مناطق الفعاليات، إضافةً إلى نقاط بيع متنقلة وخيارات الطلب عبر التطبيق والتوصيل إلى مواقع محددة. ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالنا بربع قرن من قصص الشاورما مع جمهورنا".
من جانبهم، أوضح منظمو موسم الرياض أن اختيار شاورمر شريكًا رئيسيًا يأتي دعمًا لتجربة الضيافة داخل مناطق الفعاليات، وتعزيزًا لتنوع الخيارات أمام الزوار والعائلات عبر حضور تشغيلي مرن يواكب كثافة الإقبال على مناطق الموسم.
وتخطط شاورمر خلال الموسم لتشغيل ستة فروع ثابتة داخل مناطق موسم الرياض في مواقع رئيسية لتسهيل الوصول وتقليل زمن الانتظار، إلى جانب نقاط بيع متنقلة تدعم أوقات الذروة وتغطي حركة الزوار بين المناطق. كما ستُطرح "وجبة موسم الرياض" حصريًا طوال فترة الفعاليات، مع خيارات طلب عبر التطبيق واستلام مرن، إضافة إلى ساعات عمل ممتدة في أيام الذروة بما يتوافق مع تعليمات الجهات المنظمة.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوجبة الجديدة (موعد الإتاحة، التشكيلة، وآلية الشراء)، إلى جانب مواقع الفروع الستة وجداول التغطية التشغيلية، عبر قنوات شاورمر وموسم الرياض الرسمية قبل انطلاق الفعاليات.