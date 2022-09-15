"أبانمي" رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

وافق مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم مديري عموم الجمارك بدول المجلس، على تعيين محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، رئيسًا للمجلس.
جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقده المجلس، إيذانًا ببدء وانطلاق أعماله لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دروته (42) القاضي بتفعيل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات.
وقدّم أبانمي، بهذه المناسبة، شكره وتقديره للدول الأعضاء على هذه الثقة، مؤكدًا أن الدعم الذي تحظى به هيئة الاتحاد الجمركي من لدن قادة مجلس التعاون الخليجي، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهود من قبل أعضاء المجلس وفرق العمل واللجان الفنية، وذلك في سبيل استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتذليل التحديات، ورفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.