"أبانمي" رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

وقدّم أبانمي، بهذه المناسبة، شكره وتقديره للدول الأعضاء على هذه الثقة، مؤكدًا أن الدعم الذي تحظى به هيئة الاتحاد الجمركي من لدن قادة مجلس التعاون الخليجي، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهود من قبل أعضاء المجلس وفرق العمل واللجان الفنية، وذلك في سبيل استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتذليل التحديات، ورفع مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء.