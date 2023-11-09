تطبيق زاتكا.. البساطة والاحترافية في تقديم الخدمات الرقمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبعد نحو عامين من إطلاق تطبيق ZATCA في فبراير 2022م وإتاحته عبر متجري (App Store) و(Google Play)، كشفت الهيئة أن عدد عمليات تحميل التطبيق من قبل المستخدمين بلغ منذ إطلاقه أكثر من 300 ألف عملية تحميل، موضحة أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية التي يمكن للمكلفين الحصول عليها بشكل ذاتي وسريع عبر التطبيق شملت خدمة "التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية"، وخدمة "التحقق من السلع الانتقائية"، وخدمة "تقديم البلاغات والاستعلام عنها"، و"توريد المعاملات"، و"حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب"، وخدمة "التحقق من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وخدمة "تقديم الإقرار الجمركي"، بالإضافة إلى خدمة "حاسبة التاجر والمستهلك".