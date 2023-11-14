حالة جوية إقليمية تؤثر على دول الخليج ويرافقها الأمطار والصواعق والبرد في عدة مناطق

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب، إلى توقعات بأن تتأثر دول الخليج العربي خلال الأيام القادمة، بحالة جوية إقليمية يرافقها هطول للأمطار والصواعق وتساقط للبرد، بالإضافة إلى احتمالية نشاط الرياح الهابطة المثيرة للغبار في بعض المناطق. وتأتي هذه الحالة المطرية نتيجة اندفاع حوض علوي بارد شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع استجابة سطحية ونشطة لمنخفض البحر الأحمر، وتدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية للمنطقة.
ويُتوقع أن تبدأ الحالة المطرية يوم الثلاثاء على بلاد الشام وشمال السعودية؛ بل وتمتد لأجزاء من الوسطى وكذلك العراق، على أن تتسع رقعتها جنوبًا يوم الأربعاء لتطال أجزاء من شمال شرق ووسط وغرب وشمال المملكة العربية السعودية وتطال الكويت، على أن تشمل قطر والبحرين يوم الخميس، وتواصل توسعها جنوبًا عطلة نهاية الأسبوع للإمارات وعمان.
وكملخص عام يُتوقع أن يكون ملخص تأثير الحالة المطرية على دول الخليج خلال الأيام القادمة كالتالي:
الثلاثاء 14 نوفمبر: يُتوقع بمشيئة الله أن يتسع نطاق تأثير الحالة الماطرة على المملكة العربية السعودية لتشمل أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة، كما تشمل العراق وبلاد الشام.
الأربعاء 15 نوفمبر: تتحرك الجبهة الهوائية المرافقة للحالة المطرية جنوبًا لتمتد لدولة الكويت وكذلك أجزاء عدة من السعودية بما فيها الحدود الشمالية والقصيم شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن وجنوب المدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من سواحلها.
الخميس 16 نوفمبر: تتراجع الحالة الممطرة على شمال المملكة العربية السعودية وشمال الوسطى؛ في حين تتركز على الرياض والشرقية وتستمر على الكويت وقطر والبحرين.
الجمعة والسبت: تمتد الحالة المطرية لشمال سلطنة عمان وأجزاء متفرقة من الإمارات بإذن الله.