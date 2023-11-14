حالة جوية إقليمية تؤثر على دول الخليج ويرافقها الأمطار والصواعق والبرد في عدة مناطق

ويُتوقع أن تبدأ الحالة المطرية يوم الثلاثاء على بلاد الشام وشمال السعودية؛ بل وتمتد لأجزاء من الوسطى وكذلك العراق، على أن تتسع رقعتها جنوبًا يوم الأربعاء لتطال أجزاء من شمال شرق ووسط وغرب وشمال المملكة العربية السعودية وتطال الكويت، على أن تشمل قطر والبحرين يوم الخميس، وتواصل توسعها جنوبًا عطلة نهاية الأسبوع للإمارات وعمان.