"أحمد بن فهد": إعلان ولي العهد يُعزِّز مكانة السعودية في استقطاب الاستثمارات العالمية

ثمَّن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، منها "رأس الخير" بالمنطقة الشرقية؛ لتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية رائدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأشار نائب أمير المنطقة الشرقية إلى أن إطلاق سمو ولي العهد هذه المناطق سوف يُسهم في إيجاد بيئة تنافسية؛ لتكون السعودية منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما سيكون له بالغ الأثر في تنمية المنطقة الشرقية، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تجعل من السعودية وجهة ريادية عالمية في مختلف القطاعات؛ بما يُعزِّز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعا نائب أمير المنطقة الشرقية اللهَ تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.