"أحمد بن فهد": إعلان ولي العهد يُعزِّز مكانة السعودية في استقطاب الاستثمارات العالمية

وأشار نائب أمير المنطقة الشرقية إلى أن إطلاق سمو ولي العهد هذه المناطق سوف يُسهم في إيجاد بيئة تنافسية؛ لتكون السعودية منظومة اقتصادية جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، كما سيكون له بالغ الأثر في تنمية المنطقة الشرقية، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تجعل من السعودية وجهة ريادية عالمية في مختلف القطاعات؛ بما يُعزِّز من توطين الصناعة، ونقل التقنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.