"انفيجو" و"الجبر" تحتفلان بقصة نجاح استثنائية على مدى عامين

احتفلت شركة "انفيجو" الرائدة في سوق اشتراك تأجير السيارات في الشرق الأوسط، وشركة "الجبر لتأجير السيارات"، إحدى شركات "مجموعة الجبر القابضة" وكيل سيارات (كيا ، لينك آند كو وجاي إم سي) في المملكة العربية السعودية، بقصة نجاحهما الاستثنائية في مجال تأجير السيارات التي بدأت منذ عامين، حيث حققت الشركتان خلالهما نمواً لافتاً في الانتشار تخطى 300%، وذلك بفضل توسع أعمالهما في أهم المناطق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
جاء ذلك في حدث خاص أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي لشركة "الجبر" بمدينة الدمام، حضره عن شركة "انفيجو" الأستاذ خالد الخضيري، العضو المنتدب للشركة في السعودية، والمدير العام الأستاذ محمود بخش، فيما مثل شركة "الجبر" لتأجير السيارات المدير العام الأستاذ سلمان الجبر، جرى خلاله التوقيع على اتفاقية توسيع نطاق الانتشار محلياً وإقليمياً.
فمنذ إبرام هذه الشراكة، ركزت الشركتان على تحقيق النجاح من خلال الاستثمار في علامة كيا التجارية وتوفير مجموعة واسعة من الطرازات والخدمات المتنوعة، وتفعيل خصائص وتقنيات تطبيق "انفيجو" وتعزيز أدائه، مما عزز الابتكار وتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة لعملائهما وبناء سمعة طيبة في السوق السعودي، بل وأسهم في إعداد خطط توسع نطاق وجودهما، لتشمل المزيد من مدن المملكة والتوسع في دول أخرى مهمة، تهدف لكسب المزيد من العلامات التجارية.
إن تقنية "انفيجو" المبتكرة التي قدمتها الشركة قد أسهمت في حل تحديات عملية التأجير التقليدية غير المتصلة بالإنترنت للوصول للسيارات، وهذا الحل المبتكر أتاح فرص نمو كبيرة لشركة الجبر في قطاع تأجير السيارات.
من خلال منصة "انفيجو"، يمكن للأفراد الاشتراك في سيارة من اختيارهم على أساس شهري يشمل التأمين والصيانة، أو الاشتراك لامتلاك سيارة، حيث يتم دفع رسوم بداية بسيطة ودفعات شهرية، وبعد مرور 36 شهراً، يمكن للمشتركين سداد الرصيد المتبقي لامتلاك السيارة بشكل كامل. هذا النموذج الجديد يوفر للأفراد مجموعة من الحلول المرنة والمناسبة لتلبية احتياجاتهم التنقلية دون الاضطرار إلى شراء سيارة بالكامل.