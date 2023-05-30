"انفيجو" و"الجبر" تحتفلان بقصة نجاح استثنائية على مدى عامين

فمنذ إبرام هذه الشراكة، ركزت الشركتان على تحقيق النجاح من خلال الاستثمار في علامة كيا التجارية وتوفير مجموعة واسعة من الطرازات والخدمات المتنوعة، وتفعيل خصائص وتقنيات تطبيق "انفيجو" وتعزيز أدائه، مما عزز الابتكار وتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة لعملائهما وبناء سمعة طيبة في السوق السعودي، بل وأسهم في إعداد خطط توسع نطاق وجودهما، لتشمل المزيد من مدن المملكة والتوسع في دول أخرى مهمة، تهدف لكسب المزيد من العلامات التجارية.