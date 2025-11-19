اتفاقيات أمريكية سعودية تشمل الـF-35 والدبابات والتعاون النووي والذكاء الاصطناعي

أعلن البيت الأبيض، اليوم، موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حزمة من الاتفاقيات الدفاعية والتقنية مع المملكة العربية السعودية، تشمل بيع مقاتلات متطورة وصفقات عسكرية وتعاونًا استراتيجيًا في مجالات الطاقة والتقنية.
وكشف البيان أن الولايات المتحدة أقرت بيع مقاتلات F-35 للمملكة، ضمن صفقة تعزز القدرات الجوية السعودية وتوسع الشراكة الدفاعية بين البلدين.
كما أشار إلى إبرام اتفاقية لبيع 300 دبابة للقوات المسلحة السعودية، في خطوة تعد امتدادًا للتعاون العسكري القائم بين الرياض وواشنطن.
وأوضح البيت الأبيض أن الجانبين توصلا كذلك إلى اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، بهدف دعم مشاريع المملكة في إنتاج الطاقة المتقدمة وفق أعلى المعايير الدولية.
وشملت الحزمة أيضًا توقيع مذكرة تفاهم “تاريخية” في مجال الذكاء الاصطناعي، تستهدف تعزيز الابتكار وتطوير تطبيقات متقدمة بين المؤسسات المتخصصة في البلدين.