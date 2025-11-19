اتفاقيات أمريكية سعودية تشمل الـF-35 والدبابات والتعاون النووي والذكاء الاصطناعي

أعلن البيت الأبيض، اليوم، موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حزمة من الاتفاقيات الدفاعية والتقنية مع المملكة العربية السعودية، تشمل بيع مقاتلات متطورة وصفقات عسكرية وتعاونًا استراتيجيًا في مجالات الطاقة والتقنية.