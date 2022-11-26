في أول أيامه.. أشهر الألعاب الإلكترونية تستقبل القيمرز بمهرجان RUSH

ويعد مهرجان رش فعالية جاذبة لمحبي الألعاب الإلكترونية وعالم التحديات والمنافسات في مجموعة من أبرز الألعاب من خلال البطولات المباشرة، كما يشتمل على "مسابقة الكوزبلاي" التي تُجسد فيها شخصيات الألعاب الشهيرة على أرض الواقع وتتيح المشاركة لعشاق الكوزبلاي من خلال تقمص الشخصية المفضلة لديهم، ويتوج الفائزين بجوائز مالية.