بمشاركة المملكة.. بدء أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج

انطلقت اليوم في مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا أعمال قمة الشركات الناشئة، بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من مشروع "نيوم".
وشهدت القمة حضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المعنية بريادة الأعمال والابتكار، حيث تأتي مشاركة المملكة امتدادًا لدورها الريادي ضمن مجموعة العشرين، ولتعزيز جهودها المستمرة في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وتخلل القمة إطلاق الجناح السعودي الذي استعرض النجاحات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ريادة الأعمال، مع التركيز على مجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي. كما تم عرض مشاريع وطنية تسلّط الضوء على تطور المنظومة الريادية في المملكة.
ونظم الوفد السعودي عددًا من ورش العمل التفاعلية، ناقشت سبل التعاون الدولي، ونقل التجارب السعودية في دعم الشركات الناشئة وبناء منظومات أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا.
وأكد الأمير فهد بن منصور، في كلمته، أهمية مواصلة تمكين الابتكار وريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن النجاحات المحققة تعكس نضج البيئة الريادية السعودية.
وتتواصل فعاليات القمة بمشاركة واسعة من قادة المنظومات الريادية وممثلي دول مجموعة العشرين، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال وتحديات النمو، وتعزيز الأثر العالمي للشركات الناشئة.