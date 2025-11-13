بمشاركة المملكة.. بدء أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج

وتخلل القمة إطلاق الجناح السعودي الذي استعرض النجاحات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ريادة الأعمال، مع التركيز على مجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي. كما تم عرض مشاريع وطنية تسلّط الضوء على تطور المنظومة الريادية في المملكة.