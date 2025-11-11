البطي: NHC ستقدم في معرض سيتي سكيب 2025 معروضًا عقاريًا غير مسبوقًا

كشف الرئيس التنفيذي لـNHC الأستاذ محمد بن صالح البطي عن إطلاق معروض عقاري غير مسبوق في معرض سيتي سكيب العالمي يتجاوز 134 ألف وحدة سكنية بقيمة مشاريع تفوق 100 مليار ريال 50٪ منها في العاصمة الرياض، إلى جانب استمرار العمل على توسيع الشراكات المحلية والدولية وتعزيز الابتكار في التصميم والبناء.
وأشار البطي إلى أن NHC ستقدم عروضًا حصرية تتزامن مع معرض سيتي سكيب، وأضاف قائلًا: «في NHC هدفنا أبعد من تلبية الطلب السكني؛ نحن نعمل على تطوير وجهات حية تسهم في رفع جودة الحياة وتحفّز النمو الاقتصادي».
وأكد أن الشركة تسعى إلى تحقيق التوازن العقاري ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية هذا العام 2025، وضخ 600 ألف وحدة بحلول عام 2030. وأضاف أن مشاريع الشركة متاحة للجميع سواء لإعادة البيع أو التأجير استثماريًا أو سكنيًا، مشيرًا إلى أن وجهات الشركة تمتد عبر 17 مدينة في مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن NHC حصدت شهادة غينيس للأرقام القياسية كأكثر عدد من صفقات البيع في يوم واحد خلال النسخة الماضية من المعرض، مؤكدًا أن حجم الطلب على وجهات الشركة سيزداد في الجانبين الاستثماري والسكني في المرحلة المقبلة بفضل ما تقدمه من جودة في التخطيط والتنفيذ والفعاليات المخصصة لساكني الوجهات.
وستتواجد الشركة هذا العام عبر أكبر جناح في المعرض بمساحة 3,700 م²، حيث ستستعرض مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة التي توفر حلولًا سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة، كما ستتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث التقنيات الذكية التي طورتها لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته.
كما كشف المؤتمر عن إطلاقات جديدة لمشاريع نوعية وشراكات استراتيجية محلية ودولية، تعكس التزام NHC بتقديم خيارات سكنية مبتكرة وفرص استثمارية مميزة تلبي احتياجات السوق وتدعم خطط المملكة للتنمية الحضرية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، بما يؤكد مكانة الشركة كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر تقديم نماذج لا تقتصر على البناء فحسب، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.