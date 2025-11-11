البطي: NHC ستقدم في معرض سيتي سكيب 2025 معروضًا عقاريًا غير مسبوقًا

وأكد أن الشركة تسعى إلى تحقيق التوازن العقاري ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية هذا العام 2025، وضخ 600 ألف وحدة بحلول عام 2030. وأضاف أن مشاريع الشركة متاحة للجميع سواء لإعادة البيع أو التأجير استثماريًا أو سكنيًا، مشيرًا إلى أن وجهات الشركة تمتد عبر 17 مدينة في مختلف مناطق المملكة.