الكويت تبدأ فتح العطاءات المالية لمشروع سكة حديد يربطها بالسعودية

فتح الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت العطاءات المالية لعقد تصميم مدته 12 شهراً؛ لإنشاء خط سكة حديد يمتد لمسافة 111 كيلومتراً لربط مدينة الكويت بالحدود السعودية.
يأتي هذا المشروع ضمن خطة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التي تهدف إلى إنشاء شبكة بطول 2000 كيلومتر تربط دول الخليج بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار.
وتقدمت أربع شركات بعروضها المالية للمشروع، وكان العرض الأقل مقدماً من شركة تركية بقيمة 2.47 مليون دينار كويتي (8.15 مليون دولار).
وسيمر المشروع بثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى تشمل أعمال التصميم والاستشارات التي ستكتمل خلال عام، تليها المرحلة الثانية التي تتضمن عرض المشروع على المستثمرين واختيار شريك استثماري، أما المرحلة الثالثة فستكون التنفيذ الذي يُتوقع أن يستغرق نحو 30 شهراً.
وتمّ تسريع عملية الطرح بعد اجتماعات بين الجهات المعنية في السعودية والكويت، كما ناقشت الاجتماعات جدوى إنشاء خط إضافي يربط مدينة الكويت بالرياض، ومن المتوقع الانتهاء من الجزء الخاص بالكويت ضمن شبكة السكك الحديدية الخليجية بحلول أواخر عام 2030.