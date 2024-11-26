الكويت تبدأ فتح العطاءات المالية لمشروع سكة حديد يربطها بالسعودية

وسيمر المشروع بثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى تشمل أعمال التصميم والاستشارات التي ستكتمل خلال عام، تليها المرحلة الثانية التي تتضمن عرض المشروع على المستثمرين واختيار شريك استثماري، أما المرحلة الثالثة فستكون التنفيذ الذي يُتوقع أن يستغرق نحو 30 شهراً.